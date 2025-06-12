Опубликована договоренность о принципах нового закона о призыве

Израильские СМИ публикуют документ, содержащий договоренности по поводу нового закона о призыве, достигнутые между председателем комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном и ультрарелигиозными партиями.

Речь идет о принципах, на которых должен будет формулироваться закон о призыве.

Заявленные цели: призыв 4800 ультраортодоксов в первый год действия закона, 5700 – во второй год действия закона, и выход на уровень призыва 50% подпадающих под призыв ежегодно через пять лет.

Санкции будут активироваться, если фактический призыв будет менее 95% от заявленного.

Индивидуальные санкции, которые будут введены против уклоняющихся от призыва сразу после принятия закона: лишние водительских прав и невозможность получить водительские права; запрет на выезд из страны; отмена отрицательной дискриминации при приеме на госслужбу; лишение права на льготные налоговые единицы для работающих.

Индивидуальные санкции, которые будут введены через полгода в случае несоблюдения квоты призыва: лишение скидки в яслях; лишение скидки на проезд в общественном транспорте.

Индивидуальные санкции, которые будут введены через год в случае несоблюдения квоты призыва: лишение льгот в Ведомстве национального страхования.

Индивидуальные санкции, которые будут введены черед два года в случае несоблюдения квоты призыва: лишение льгот в рамках жилищных программ; лишение субсидирования групп продленного дня.

Санкции для йешив: в случае, если квота выполнена на 75% и более, из бюджета йешив будет вычтена доля бюджета, равная доле недобора, помноженной на два (то есть если квота выполнена на 80%, то йешивы лишатся 40% бюджета); если квота выполнена менее, чем на 75%, бюджет йешив будет отменен полностью.