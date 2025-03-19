Bloomberg: Google предлагал гендиректору Wiz должность для его собаки

Подробности переговоров и последствий сделки Google-Wiz остаются одной из главных тем израильских и глобальных экономических тем последнего дня.

Так, агентство Bloomberg рассказывает, что в ходе предыдущего раунда переговоров, состоявшегося летом 2024 года, Google пытался убедить сооснователя и гендиректора Wiz Асафа Рапапорта согласиться на сделку, предложив создать официальную должность для его собаки.

Бордер-колли Мика была любимицей Рапапорта, который часто приходил с ней на работу (и поощрял других работников приводить в офисы своих питомцев).

Мика скончалась четыре месяца назад, не дожив до заключения сделки. В сети Linkedin имеется страница Мики, в которой указано, что она занимала в Wiz должность главы собачьего департамента и имела степень Иерусалимского университета по лаянию.