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Экономика

Опубликован тендер на беспошлинный импорт меда перед осенними праздниками

время публикации: 30 августа 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 15:15
Опубликован тендер на беспошлинный импорт меда перед осенними праздниками
Пресс-служба министерства здравоохранения

Министерства финансов, экономики и сельского хозяйства сообщили об открытии квот на беспошлинный импорт меда в Израиль: условия тендера для импортеров были опубликованы в четверг, 29 августа.

Без пошлин можно будет импортировать 500 тонн меда в упаковках до полутора килограммов. В прошлом году в рамках аналогичной акции министерству сельского хозяйства удалось добиться снижения цен на мед в преддверии праздников на 60%, с 45 шекелей за килограмм до порядка 20 шекелей за килограмм.

Результаты тендера будут опубликованы на следующей неделе.

В среднем, израильтяне употребляют от 650 до 700 граммов меда в год, тогда как в Европе средний уровень потребления меда составляет около 1,5 кг на человека в год.

Экономика
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