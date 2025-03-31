Банки рассказали, как будут делиться прибылью с клиентами по требованию Банка Израиля

В воскресенье, 30 марта, Банк Израиля опубликовал схему финансовых льгот для клиентов банковской системы, в рамках которой коммерческие банки должны вернуть клиентам 3 миллиарда шекелей за два года.

Схема представляет собой набор различных шагов, из которых коммерческие банки сами будут делать выбор по своему усмотрению.

1) Предоставление процентов или льгот на положительный баланс на текущем счете и доказанное улучшение процентных ставок, выплачиваемых по краткосрочным депозитам.

2) Снижение процентных ставок на овердрафт

3) Предоставление освобождения от комиссий или значительной скидки для отдельных групп населения

4) Предоставление частичного или полного освобождения на фиксированный период от ежемесячного платежа или снижение процентной ставки, взимаемой по существующему кредиту, на период действия схемы

Кроме того, в рамках схемы было согласовано, что банки будут работать над развитием механизма автоматического перевода средств с текущих счетов, на которых положительный баланс превышает установленную сумму, с текущего счета на доходные инвестиционные направления.

Банк "Апоалим" объявил, что в рамках схемы предоставит 250 шекелей владельцам текущих счетов с остатком выше 30 тысяч шекелей и лицам, переводящим зарплату свыше 5000 шекелей - эта премия будет выплачена в июне и отменит комиссии по текущему счету в течение второго квартала. Кроме того, банк предоставит 1000 шекелей владельцам ипотеки на сумму свыше 500 тысяч шекелей в течение первого квартала. Индивидуальные предприниматели, взявшие кредит в размере 100 тысяч шекелей в течение первого квартала, получат возврат в размере 500 шекелей.

Банк "Леуми" предоставит трехмесячную отсрочку по выплатам кредитов для частных и коммерческих клиентов, пострадавших от войны. Кроме того, будет возможна отсрочка ипотечных платежей на срок до двух лет без дополнительных расходов. Клиенты, взявшие кредит на любые цели, могут запросить отсрочку трех платежей по кредитам в размере до 100 тысяч шекелей. Клиенты "Леуми" с остатком на текущем счете до 10 000 шекелей получат 2% годовых на остаток, а ставка по овердрафту на текущем счете будет снижена на 1%

Банк "Дисконт" обязуется в ближайшие месяцы вернуть до 100% выплаченных процентов по овердрафту, комиссий и процентов по кредитам владельцам малого бизнеса и резервистам в размере до 375 шекелей в месяц. По его словам, эта инициатива может достигать до 1000 шекелей в квартал.

Банк "Бейнлеуми" сообщил, что будет выплачивать 2% годовых на остаток на текущем счете до 10 000 шекелей клиентам с депозитами и ценными бумагами на сумму до 50 тысяч шекелей. Максимальная ставка по овердрафту для частных клиентов и малых бизнесов будет снижена на 3,5% и 3% для всех уровней овердрафта. Кроме того, пострадавшие от войны "Железные мечи" будут иметь право на освобождение от процентов по овердрафту на сумму до 10 000 шекелей. Заемщикам со ссудами до 100 тысяч шекелей банк предоставит возврат ежемесячного платежа, только основной суммы, в размере 3,000 шекелей. Возврат будет осуществляться в четыре этапа и для кредитов с переменной процентной ставкой, превышающей ставку прайм плюс 5%.

Банк "Мизрахи-Тфахот" еще не опубликовал свой план.