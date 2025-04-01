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Экономика

Проезд по туннелям под горой Кармель подорожал второй раз с начала года

Транспорт
Хайфа
время публикации: 01 апреля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 09:35
Проезд по туннелям под горой Кармель подорожал второй раз с начала года
Flash90. Фото: А.Яшув

Компания "Кармельтон", являющаяся оператором туннелей под горой Кармель, объявила о повышении стоимости проезда с 1 апреля 2025 года.

Стоимость проезда по одному отрезку туннеля для частного транспорта выросла на 3 агоры до 11,59 шекеля, для общественного транспорта – на 9 агорот до 34,77 шекеля, для грузового транспорта – на 15 агорот до 57,95 шекеля.

Это второе повышение тарифов компанией с начала года.

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