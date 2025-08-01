x
01 августа 2025
|
последняя новость: 05:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2025
|
01 августа 2025
|
последняя новость: 05:55
01 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Подписан контракт на производство американских ракет AMRAAM для ряда стран на $3,5 млрд

Вооружения
Пентагон
время публикации: 01 августа 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 05:38
Подписан контракт на производство американских ракет AMRAAM для ряда стран на $3,5 млрд
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство обороны США объявило о подписании масштабного контракта с компанией Raytheon, подразделением RTX, на $3,5 млрд на производство усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM), пишут Defence Industry Europe и "Интерфакс".

Сделка предусматривает поставку ракет нескольким странам, в том числе Японии, Канаде, Германии, Великобритании и Украине.

В сообщении отмечается, что подписание контракта "подчеркивает сохраняющийся мировой спрос на испытанные в боевых условиях ракеты AMRAAM, которые уже более 30 лет является ключевым оружием господства в воздухе".

По данным СМИ, в настоящее время система AMRAAM интегрирована с 14 платформами и используется в 44 странах мира, демонстрируя высокую эффективность в операциях класса "воздух-воздух" и "земля-воздух". Ее проверенные возможности в зонах активных конфликтов усиливают ее стратегическую важность для сил обороны США и союзников.

Израильские ВВС используют ракеты AIM-120C-8 AMRAAM. Они применялись в ходе недавней войны с Ираном.

Недавно израильские СМИ писали об одобрении в США сделки по поставкам ракет AMRAAM Египту.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 февраля 2025

США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на сумму около 8 миллиардов долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2024

Госдеп США разрешил поставку Израилю самолетов F-15 и других вооружений на $20 млрд