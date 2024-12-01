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Экономика

Регистрация на девятую лотерею "Квартира со скидкой" начнется 25 декабря

Мин.строительства
время публикации: 01 декабря 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 17:32
Регистрация на девятую лотерею "Квартира со скидкой" начнется 25 декабря
Yossi Aloni/Flash90

Министерство строительства объявило дату начала регистрации на девятую лотерею государственной программы субсидируемого жилья "Квартира со скидкой" ("Дира бе-Анаха"): регистрация откроется в первый вечер Хануки 25 декабря и продлится до 21 января.

В рамках девятой лотереи будут разыграны около 4000 квартир в 15 населенных пунктах, включая Беэр-Шеву, Иерусалим, Иегуд-Моносон, Ноф а-Галиль, Офаким, Нацерет и впервые – Умм эль-Фахм. Точное количество проектов и городов будут опубликованы при открытии лотереи.

20% квартир выделено для резервистов. Право на участие в лотерее имеют лица, не имеющие собственного жилья, с действующим удостоверением льготника ("теудат закаут").

Тем, кто соответствует критериям получения льготы, но еще не обладает удостоверением льготника, можно будет оформить удостоверения о праве на участие в лотерее до 9 января. Удостоверение можно оформить онлайн через компании "Алоним", "Мильгам" и "Маоф", срок оформления занимает до 10 дней. Стоимость оформления удостоверения составляет 200 шекелей, продление удостоверения обойдется в 50 шекелей.

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