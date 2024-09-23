Иордания не возобновит поставки помидоров, пока Израиль не извинится за холеру

Иордания отказывается возобновлять экспорт помидоров в Израиль и требует от министерства здравоохранения Израиля извинений за "одностороннее сообщение о возбудителе холеры в водах реки Ярмук". Напомним, в начале августа израильский минздрав объявил о прекращении импорта фруктов и овощей из Иордании после того, как в водах реки Ярмук, протекающей на иорданской территории, был обнаружен холерный вибрион (Vibrio cholerae).

Министерство здравоохранения связалось с иорданскими властями с запросом об источниках воды, используемой для полива при выращивании овощей, поскольку "существует опасение, что фрукты и овощи, импортированные из Иордании, могут быть заражены бактериями Vibrio Cholerae". Основную долю в продовольственных поставках из Иордании в Израиль составляют огурцы и помидоры.

В министерстве сельского хозяйства, которое ранее сегодня объявило о введении квоты на беспошлинный ввоз 5000 тонн помидоров до конца декабря, сообщают, что "иорданцы были оскорблены односторонним заявлением и ждут извинений от минздрава".

В минсельхозе опасаются, что Иордания воспользуется конфликтом, чтобы "наказать" Израиль за войну в Газе и в Ливане, поскольку нехватка помидоров наблюдается во всем мире, и у производителей нет проблем найти альтернативные рынки сбыта.