Компания SpaceX Маска обогнала Amazon и стала пятой по стоимости компанией в мире

Компания SpaceX Илона Маска обошла Amazon по рыночной стоимости и вошла в пятерку самых дорогих компаний мира. После крупнейшего в истории IPO на бирже Nasdaq акции компании за несколько дней подорожали более чем на 50%. Сейчас капитализация SpaceX оценивается примерно в 2,78 трлн долларов, тогда как стоимость Amazon составляет около 2,66 трлн долларов, пишет BBC.

Одним из факторов стремительного роста стала новость о покупке разработчика ИИ-продуктов Cursor за 60 млрд долларов. SpaceX намерена приобрести компанию Anysphere, которой принадлежит популярный сервис для автоматизации программирования с помощью искусственного интеллекта. Инвесторов привлекают не только космические проекты компании, но и амбициозные планы по развитию искусственного интеллекта, созданию космических дата-центров и долгосрочная цель колонизации Марса.

В ходе размещения акций SpaceX привлекла 85,7 млрд долларов, а состояние Илона Маска превысило отметку в один триллион долларов. С момента начала торгов по цене 135 долларов за акцию бумаги компании выросли до 209 долларов. Тем не менее эксперты предупреждают, что столь высокая оценка компании может оказаться нестабильной.

Несмотря на огромную капитализацию, финансовые показатели SpaceX пока значительно уступают Amazon. В первом квартале 2026 года Amazon получила прибыль в размере 30,3 млрд долларов, тогда как SpaceX завершила период с убытком в 4,3 млрд долларов. Годовая выручка Amazon в 2025 году составила почти 717 млрд долларов против 18,7 млрд долларов у SpaceX.

По мнению аналитиков, инвесторы сегодня оценивают не столько текущие результаты компании, сколько ее потенциальные возможности в будущем. Помимо запуска ракет и развития спутниковой сети Starlink, SpaceX активно наращивает присутствие в сфере искусственного интеллекта через компанию xAI, создавшую чат-бота Grok.