США одобрили продажу Израилю оружия и военного оборудования на 3 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил продажу оружия, боеприпасов и военного оборудования Израилю, в том числе авиационных бомб, почти на 3 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.

Судя по публикации министерства обороны США, Израилю будут проданы бульдозеры D9R и D9T Caterpillar на сумму около 295 миллионов долларов (поставки ориентировочно начнутся в 2027 году), десятки тысяч бомб, ракет и снарядов различных комплектаций – на 675,7 миллиона долларов (поставки запланированы на 2028 год).

При этом большая доля сделки – авиабомбы, их будет продано Израилю на 2,04 миллиарда долларов. Планируется поставить 35,5 тысяч бомб MK 84 и/или BLU-117 и 4000 боеголовок I-2000 Penetrator (поставки запланированы на 2026 год).