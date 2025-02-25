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Пресса

WP: Трамп отменил директиву Байдена, не позволявшую Израилю получить необходимое оружие

Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 25 февраля 2025 г., 00:07 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 00:11
WP: Трамп отменил директиву Байдена, не позволявшую Израилю получить необходимое оружие
Pool photo via AP

Издание Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме написало, что администрация Трампа отменила постановление периода президентства Байдена, призванное гарантировать, что союзники США не будут использовать оружие американского производства в нарушение международного гуманитарного права.

Издание пишет, что эту информацию подтвердили высокопоставленные лица, как входящие в нынешнюю администрацию, так и работавшие с Байденом.

Издание отмечает, что Белый дом отменил директиву, которую президент Джо Байден ввел в то время, когда его администрация пыталась найти баланс между поддержкой военных действий Израиля против боевиков ХАМАСа в секторе Газы и обеспокоенностью гражданскими жертвами этого конфликта. Отмена происходит в момент, когда администрация Трампа утверждает свой принцип "Америка прежде всего" во внешней политике США.

По информации издания, 21 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подписал приказ, копия которого находится в редакции Washington Post, который был утвержден Трампом о немедленной отмене меморандума национальной безопасности Байдена, известный как NSM-20.

Издание отмечает, что редакция обратилась за официальными комментариями к спикеру Совета национальной безопасности, но ответ к моменту публикации материала не был получен.

Пресса
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