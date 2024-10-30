"Прогрессивная" система "корзины абсорбции": минклиты оправдывается, минфин настаивает

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела экстренное заседание по вопросу перевода системы выплат денежной помощи новым репатриантам на новую "прогрессивную" схему, в соответствии с которой репатрианты, стоимость активов которых в Израиле и/или за границей превышает полмиллиона шекелей, не будут получать "корзину абсорбции", в то время как репатриантам, стоимость активов которых ниже полумиллиона шекелей, "корзина абсорбции" будет повышена на 10%. Это нововведение внесено в проект Закона государственной регуляции на 2025 год, и его введение стало сюрпризом для очень многих.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) созвал экстренное заседание, чтобы блокировать это нововведение: по его мнению, переход выплат "корзины абсорбции" на прогрессивную схему с требованием декларации об имуществе приведет к фактическому прекращению приезда репатриантов в Израиль. "Инвестиции в репатриантов – это инвестиции в рост экономики, – подчеркнул Форер. – Получаемая в эти дни репатриантами "корзина абсорбции" очень скудная, но даже ее они пытаются отменить для большинства прибывающих репатриантов. Государство Израиль сейчас нуждается в каждом еврее, решившем связать свою жизнь с нашей страной, и Израиль должен быть открыт для репатриации всех евреев, не только для людей с низким социо-экономическим статусом, но и для обеспеченных, образованных людей, прибытие которых обогатит израильское общество во всех его сферах".

Генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахане заявил, что перевода выплат "корзины абсорбции" на "прогрессивную" систему не будет. "Мне вообще непонятно, кому такое пришло в голову, и тот факт, что это предложение все еще находится в Законе государственного регулирования – большая ошибка, – заявил он. – Во всем мире сейчас наблюдается всплеск антисемитизма, какого мы не видели уже десятилетия, и это приводит к росту количества открываемых дел о подготовке к репатриации. В этот период нужно, напротив, повышать "корзину абсорбции". Даже если бюджет нуждается в больших сокращениях, все равно необходимо поддерживать рост и давать надежду для государства, и пример этому – репатриация евреев со всего мира в Израиль". Авихай Кахане подчеркнул, что предложенный бюджет на 2025 год предусматривает сокращение бюджета министерства алии и интеграции на 170 миллионов шекелей, что не позволит ведомству осуществлять даже самые базовые программы для репатриантов.

Представительница министерства финансов Таир Рабухин опровергла утверждения, что переход на "прогрессивную" систему приведет к обязанности репатриантов декларировать свое имущество в Израиле и за рубежом: по ее словам, подать такую декларацию будут должны лишь те, кто заинтересован в получении "корзины абсорбции". "Перед нами стоит цель сократить дефицит бюджета, чтобы вернуться к положительному росту, и чтобы достичь этой цели, мы должны сократить базовую часть бюджета на 40 миллиардов шекелей, – заявила она. – Мы пытаемся минимизировать ущерб слабым слоям населения и максимально увеличить нагрузку на сильные слои населения. Но есть предел тому, насколько можно затрагивать сильные слои населения, поэтому мы вынуждены замораживать социальные бюджеты в разных сферах".

Шай Фильбер, возглавляющий отдел алии и абсорбции в Еврейском агентстве "Сохнут", выразил мнение, что "само упоминание "прогрессивной корзины абсорбции" станет сдерживающим фактором для всех евреев диаспоры, думающих о переезде в Израиль. Он отметил, что в Израиль репатриируются евреи из 66 стран мира, и в разных странах наблюдаются очень существенные различия в декларациях об имуществе и активах. Фильбер назвал "корзину абсорбции" критически важной для многих репатриантов и сообщил, что уже получил обращения от евреев диаспоры, заявивших о прекращении процесса репатриации из-за этого нововведения.

Множество вопросов возникает и в отношении установленного законопроектом "потолка" стоимости активов в 500 тысяч шекелей. Депутат Владимир Белиак ("Еш Атид") сообщил, что в прошлом он неоднократно составлял декларации об имуществе, и немногие были на сумму менее полумиллиона шекелей. Он подчеркнул, что активы на 500 тысяч шекелей совсем не свидетельствуют о "большом богатстве репатриантов" и пообещал сделать все возможное, чтобы данная инициатива не прошла. Депутат Зеэв Элькин ("Ямин Мамлахти") сказал, что не возражает против отмены "корзины абсорбции" для репатриантов с большим собственным капиталом, однако категорически не согласен с предлагаемым механизмом, поскольку 500 тысяч шекелей это "нереалистичная сумма". По мнению Элькина, максимальная сумма должна быть увеличена до средней цены квартиры в Израиле. Элькин также выразил удивление, что министр алии и интеграции не может договориться с министром финансов, хотя оба они являются членами одной партии.