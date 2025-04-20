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Экономика

Израиль поставит Перу штурмовые винтовки "Арад"

Вооружения
Перу
Израиль
время публикации: 20 апреля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:00
Израиль поставит Перу штурмовые винтовки "Арад"
Wikipedia.org. Фото: יניב אלקלעי

Израильский оборонный концерн IWI укрепляет свои позиции на рынке стрелкового оружия в Латинской Америке. Он заключил соглашение о поставке вооруженным силам Перу штурмовых винтовок "Арад". Сумма контракта и объем поставок не разглашаются.

Как сообщает сайт Israel Defense, несколько дней назад в Перу состоялась церемония открытия нового совместного предприятия IWI и перуанской компании FAME, связанной с министерством обороны. Его создание предусматривалось предыдущим соглашением, в рамках которого Перу получило 10000 винтовок "Арад".

Винтовки этой модели пользуются популярностью на мировом рынке. Среди закупивших их латиноамериканских стран Бразилия, Сальвадор, Эквадор, Чили. Сумма предыдущей сделки с Перу оценивалась в 25 миллионов долларов.

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