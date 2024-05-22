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Забастовка учителей: "тихоны" в центре страны начнут работать с 10:00

время публикации: 22 мая 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 11:35
Забастовка учителей: "тихоны" в центре страны начнут работать с 10:00
Flash90

Профсоюз учителей средних и старших классов продолжает забастовочные санкции, частично парализуя систему образования в четвертый раз за текущую неделю. В четверг, 23 мая, средние школы ("тихоны") Центрального округа и округа Шарон начнут работу не в 8:00, как обычно, а в 10:00. Двухчасовая забастовка пройдет в следующих населенных пунктах: Ор-Иегуда, Кирьят-Оно, Рамат-Ган, Гиватаим, Герцлия, Рамат а-Шарон, Нетания, Петах-Тиква, Азур, Холон, Бат-Ям, Бней-Брак, Хоф а-Шарон и Кфар-Шмариягу.

Как отмечает "Давар1", это четвертая забастовка подобного типа за эту неделю: в среду бастовали школы Южного округа, во вторник – Северного округа, а в воскресенье бастовали школы в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

Всеизраильский суд по трудовым спорам обсудит в среду, 22 мая, апелляцию профсоюза учителей средних и старших классов против решения министерства финансов удержать деньги за "простой" из зарплат учителей, участвующих в забастовочных санкциях, в том числе отказавшихся выставлять оценки в школьной компьютерной системе и отказавшихся проводить внеклассные мероприятия.

Председатель профсоюза учителей Ран Эрез подчеркнул, что министерство финансов отказывается продвигать переговоры по подписанию коллективного соглашения, навязывая учителям индивидуальные контракты и работу в качестве нанятых через подрядчиков. По словам Эреза, таким образом государство пытается приватизировать систему образования в стране, вынуждая педагогов ужесточить забастовочные санкции.

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