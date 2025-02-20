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Экономика

TikTok сокращает штат отдела безопасности по всему миру

время публикации: 20 февраля 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 16:02
TikTok сокращает штат отдела безопасности по всему миру
AP Photo/Matt Slocum

Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok начал сокращать штат подразделения по обеспечению доверия и безопасности по всему миру в рамках реструктуризации компании, передает агентство Reuters.

Операционный директор Адам Прессер, который курирует это подразделение TikTok, 20 февраля разослал работникам письма, уведомляя их об увольнении. Сокращения начались одновременно в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

В подразделении TikTok по обеспечению доверия и безопасности числятся около 40 тысяч сотрудников. Сколько из них будет уволено, пока непонятно.

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