TikTok сокращает штат отдела безопасности по всему миру

Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok начал сокращать штат подразделения по обеспечению доверия и безопасности по всему миру в рамках реструктуризации компании, передает агентство Reuters.

Операционный директор Адам Прессер, который курирует это подразделение TikTok, 20 февраля разослал работникам письма, уведомляя их об увольнении. Сокращения начались одновременно в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, пишет Reuters со ссылкой на информированный источник.

В подразделении TikTok по обеспечению доверия и безопасности числятся около 40 тысяч сотрудников. Сколько из них будет уволено, пока непонятно.