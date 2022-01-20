Налоговое управление получало от полиции информацию по ОПГ, добытую с помощью шпионских программ
Материалы, которые получало подразделение киберразведки полиции Израиля с помощью шпионского программного обеспечения компании NSO, использовались не только полицией, но и другими следственными структурами.
Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот" со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах, такими материалами, например, пользовались налоговое управление, управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала, управление ценных бумаг, антимонопольное управление.
По словам источника, в основном такая информация передавалась по делам, связанным с финансовыми аспектами борьбы с организованной преступностью.
Также среди структур, в итоге получавших доступ к информации, полученной с помощью программы Pegasus, были названы военная полиция и отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).
Пресс-служба налогового управления заявила в ответ на публикацию, что не имеет права на самостоятельную организацию тайного прослушивания, и в случаях необходимости обращается в полицию через координирующего офицера. При этом в управлении подчеркнули, что оно не инициировало получения ордеров на слежку и получение информации из мобильных телефонов с помощью шпионских программ.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
СМИ: полиция Израиля нанимала хакеров для сбора информации о гражданах
Госконтролер проверит использование программы NSO полицией в отношении граждан
"Калькалист": полиция Израиля использовала программы NSO для взлома мобильных телефонов без санкции суда