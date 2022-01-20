Налоговое управление получало от полиции информацию по ОПГ, добытую с помощью шпионских программ

Материалы, которые получало подразделение киберразведки полиции Израиля с помощью шпионского программного обеспечения компании NSO, использовались не только полицией, но и другими следственными структурами.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот" со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах, такими материалами, например, пользовались налоговое управление, управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала, управление ценных бумаг, антимонопольное управление.

По словам источника, в основном такая информация передавалась по делам, связанным с финансовыми аспектами борьбы с организованной преступностью.

Также среди структур, в итоге получавших доступ к информации, полученной с помощью программы Pegasus, были названы военная полиция и отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

Пресс-служба налогового управления заявила в ответ на публикацию, что не имеет права на самостоятельную организацию тайного прослушивания, и в случаях необходимости обращается в полицию через координирующего офицера. При этом в управлении подчеркнули, что оно не инициировало получения ордеров на слежку и получение информации из мобильных телефонов с помощью шпионских программ.