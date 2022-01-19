СМИ: полиция Израиля нанимала хакеров для сбора информации о гражданах

В среду, 19 января, сайт "Калькалист" опубликовал результаты очередного журналистского расследования, посвященного деятельности киберподразделения полиции. На этот раз издание утверждает, что полиция пользовалась услугами хакеров для слежки за гражданами.

Днем ранее в "Калькалисте" появилась статья, в которой утверждалось, что по приказу высокопоставленных сотрудников полиции подразделение особого назначения в управлении кибербезопасности полиции использовало атакующее программное обеспечение компании NSO без санкции суда. Журналист Томер Ганон писал, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости.

Согласно новому расследованию "Калькалиста", полиция платила хакерам за взлом частных сетей WiFi, камер наблюдения, мобильных телефонов, которые не удалось взломать сотрудникам полиции. Таким образом, хакеры - самые обычные граждане, не являющиеся сотрудниками полиции, не проходившие соответствующую подготовку, получали доступ к личной информации других граждан.

В одном из случаев хакер по просьбе полиции вытащил данные с камеры наблюдения одного из коммерческих предприятий, полученные информация затем использовалась следствием для выдвижения обвинения "известного деятеля". И, как отмечается в публикации, для взлома также не было получено судебное разрешение.

По информации "Калькалиста", за последние несколько лет полиция Израиля пользовалась услугами, как минимум трех хакеров, которым как субподрядчикам были заплачены деньги за оказанные услуги.