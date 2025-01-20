Баркат передумал отменять наклейки с ценами

В последние месяцы министерство экономики занималось подготовкой к отмене закона, требующего указания цены на каждой единице товара в магазинах, с целью перехода на цифровые ценники на полках.

Однако, как сообщает "Калькалист", недавно министр экономики Нир Баркат отдал ответственному за защиту прав потребителей Коби Зрихану распоряжение свернуть реформу.

Согласно изданию, министр пришел к выводу, что "время для столь резкого изменения еще не пришло".