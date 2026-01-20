"Битуах Леуми" предостерегает от мошенников

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовало специальное предупреждение для общественности по поводу рассылки sms-сообщений о якобы существующей задолженности.

"Обратите внимание. Это подделка. Сообщение отправлено не нами. Как узнать, что это фиктивное сообщение? Мы НИКОГДА не указываем сумму долга в сообщении", - говорится в публикации.

В "Битуах Леуми" подчеркивают, что настоящие уведомления приходят с адреса BituahLeumi, что домен интернет-сайта всегда будет gov.il, что "Битуах Леуми" никогда не просит вводить данные кредитной карты в sms-сообщении, и что уведомления, рассылаемые "Битуах Леуми", всегда дублируются во вкладке "Письма" в личном кабинете на сайте ведомства.

Кроме того, информацию о задолженности всегда можно проверить по номеру *6050 или в чате на сайте ведомства.