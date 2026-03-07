Акции в Нью-Йорке: "поминки" по Хаменеи и манифестация в поддержку Израиля

В нью-йоркском парке Вашингтон-сквер проходит "поминальная служба" по Али Хаменеи – верховного лидеру Ирана, ликвидированному в первый день войны, 28 февраля. Участники акции по флагами Исламской республики скандировали на персидском языке "Смерть Америке! Смерть Израилю!". Некоторые призывали "жить и умереть, как аятолла". Многие участники в куфиях, символизирующих солидарность с палестинскими арабами.

Рядом проходит произраильская акция, под флагами Израиля и шахского Ирана. Участники скандируют "Спасибо, Биби!"

На месте проведения акций дежурит полиция. Были столкновения, вызванные оскорбительными действиями с разных сторон, есть пострадавший.