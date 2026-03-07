x
07 марта 2026
|
последняя новость: 03:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 03:36
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Акции в Нью-Йорке: "поминки" по Хаменеи и манифестация в поддержку Израиля

Нью-Йорк
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 02:17 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 02:31
Акции в Нью-Йорке: "поминки" по Хаменеи и манифестация в поддержку Израиля
AP Photo/Yuki Iwamura
Акции в Нью-Йорке: "поминки" по Хаменеи и манифестация в поддержку Израиля
AP Photo/Yuki Iwamura

В нью-йоркском парке Вашингтон-сквер проходит "поминальная служба" по Али Хаменеи – верховного лидеру Ирана, ликвидированному в первый день войны, 28 февраля. Участники акции по флагами Исламской республики скандировали на персидском языке "Смерть Америке! Смерть Израилю!". Некоторые призывали "жить и умереть, как аятолла". Многие участники в куфиях, символизирующих солидарность с палестинскими арабами.

Рядом проходит произраильская акция, под флагами Израиля и шахского Ирана. Участники скандируют "Спасибо, Биби!"

На месте проведения акций дежурит полиция. Были столкновения, вызванные оскорбительными действиями с разных сторон, есть пострадавший.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook