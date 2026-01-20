x
Экономика

PayBox запускает новое решение для цифровых платежей без ввода данных кредитки

время публикации: 20 января 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 11:27
Фото NEWSru.co.il

Компания PayBox сообщила о запуске, в рамках сотрудничества с Grow Payments, о новом решении для цифровых онлайн-платежей.

Кнопка оплаты PayBox встраивается в бизнесы и системы, работающие с Grow Payments. При оплате конечные клиенты нажимают на кнопку оплаты PayBox и автоматически переходят в приложение, где можно завершить транзакцию.

Это позволит клиентам производить оплату без необходимости ввода данных кредитной карты.

Новый способ оплаты предназначен для широкого спектра цифровых платформ, включая торговые страницы, платежные запросы, QR-платежи, системы взимания платежей и торговые сайты.

Кроме того, в рамках нового механизма впервые станет возможным разделение транзакций на платежи, а в ближайшее время будет открыта и возможность создания постоянных платежных поручений и регулярных платежей.

