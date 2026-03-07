МАДА: за минувшую ночь 35 человек получили травмы по пути в убежища

Как сообщает пресс-служба "Маген Давид Адом", за минувшую ночь 35 человек получили легкие травмы по пути в убежища.

Согласно данным МАДА, с начала операции "Рычание льва" 10 человек погибли, 539 пострадали: среди них двое ранены тяжело, шестеро – в состоянии средней тяжести, у 122 легкие ранения.

404 человека получили травмы по пути в убежища (один из них позднее умер в больнице).

Кроме того, бригада парамедиков МАДА оказала помощь 57 пациентам, которые были доставлены в больницы в состоянии шока.