Лидеры израильского рынка подержанных автомобилей за 2025 год

Портал Yad2 и 12-й канал ИТВ опубликовали рейтинг спроса на подержанные автомобили за 2025 год, основанного на поисковых запросах израильтян.

Лидером спроса, как и в 2024 году, является Toyota Corolla. Kia Sportage также сохраняет свое второе место, а ее младшая "сестра" Kia Picanto улучшает позиции и занимает третью строчку.

Hyundai Tucson и Mazda 3 поднялись на две позиции каждый и заняли, соответственно, четвертое и пятое места.

Skoda Octavia вытеснена во вторую пятерку, Toyota RAV4 поднимается на одно место и занимает седьмую строчку, Mitsubishi Outlander, год назад входившая в ТОП-3, в 2025 году только восьмой. Hyundai Ioniq и Mazda CX-5 сохраняют за собой 9 и 10 места прошлого года.

SEAT Ibiza и Hyundai i10 меняются местами, и занимают 11-12 места, Toyota Yaris - 13-я, как и год назад, Toyota CHR поднимается на два места и занимает 14-ю строчку. Honda Civic входит в ТОП-20 сразу на 15-е место. Hyundai i20 – 16-й, Mazda 2 – 17-я. Skoda Superb опускается на 18-е место, а Toyota Land Cruiser – на 19-е. Вторую десятку закрывает еще один новичок ТОП-20, Suzuki Crossover.