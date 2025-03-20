Организация учителей угрожает обратиться в БАГАЦ в связи со снижением зарплат

Организация учителей старших классов направил предупредительные письма министру финансов Бецалелю Смотричу и министру просвещения Йоаву Кишу. В письмах говорится о намерении обратиться в Высший суд справедливости в связи с решением о сокращении зарплаты учителей.

"Если правительство освобождает целый сектор от необходимости внести вклад в общее дело, значит, в этом нет необходимости. А раз так, то нет и необходимости сокращать зарплату другим учителям. Мы будем противостоять этому изо всех сил", – сообщил глава Организации Ран Эрез. Сокращения не коснутся учителей ультраортодоксальных учебных заведений.

Днем ранее председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид предупредила о начале забастовочных санкций, если министерство финансов не откажется от намерения применить к учителям снижение зарплат в общественном секторе в полном объеме.