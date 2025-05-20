ЕС обсудит разрыв соглашения о партнерстве с Израилем

Нидерландам удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы вынести на обсуждение Европейского союза вопрос об отмене соглашения о партнерстве с Израилем. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что судьба соглашение об ассоциации между сообществом и Израилем зависит от Израиля и его дальнейших шагов.

Просьбу Нидерландов поддержали 17 стран и только 9 были против.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил местным СМИ, что Кая Каллас объявила о проведении дебатов "в ответ на решение Израиля запретить ввоз гуманитарной помощи в Газу". Это при том, что в понедельник, 19 мая, после длительного перерыва первые грузовики с товарами и продуктами въехали в сектор.

Сайт Ynet цитирует источник в министерстве иностранных дел Израиля, который сказал, что "никогда раньше Израиль не находился в такой тяжелой ситуации". По прогнозам этого источника, ситуация продолжит ухудшаться.