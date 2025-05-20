x
20 мая 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2025
|
20 мая 2025
|
последняя новость: 08:48
20 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильские банки отчитались о прибыли за первый квартал

время публикации: 20 мая 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 08:43
Израильские банки отчитались о прибыли за первый квартал
Hadar Youavian/FLASH90

Банк "Леуми" закончил первый квартал 2025 года с прибылью 2,4 миллиарда шекелей, и выплатит 721 миллион шекелей дивидендов, направив еще 240 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Банк "Апоалим" опубликовал идентичный показатель прибыли, и объявил о выплате 720 миллионов шекелей дивидендов и направлении 250 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Банк "Дисконт" отчитался о прибыли в 1,04 миллиарда шекелей, и о решении увеличить размер дивидендов до 50% от прибыли

Банк "Бейнлеуми" сообщил о прибыли в размере 530 миллионов шекелей, из которых 212 миллионов шекелей будут выплачены в качестве дивидендов.

Банк "Мизрахи-Тфахот" опубликует отчет в среду, 21 мая.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 марта 2025

Банки рассказали, как будут делиться прибылью с клиентами по требованию Банка Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 марта 2025

"Бейнлеуми" показал самый высокий уровень рентабельности из израильских банков