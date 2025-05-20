Израильские банки отчитались о прибыли за первый квартал

Банк "Леуми" закончил первый квартал 2025 года с прибылью 2,4 миллиарда шекелей, и выплатит 721 миллион шекелей дивидендов, направив еще 240 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Банк "Апоалим" опубликовал идентичный показатель прибыли, и объявил о выплате 720 миллионов шекелей дивидендов и направлении 250 миллионов шекелей на обратный выкуп акций.

Банк "Дисконт" отчитался о прибыли в 1,04 миллиарда шекелей, и о решении увеличить размер дивидендов до 50% от прибыли

Банк "Бейнлеуми" сообщил о прибыли в размере 530 миллионов шекелей, из которых 212 миллионов шекелей будут выплачены в качестве дивидендов.

Банк "Мизрахи-Тфахот" опубликует отчет в среду, 21 мая.