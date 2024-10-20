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Intel проводит массовые сокращения, увольнения в Израиле начнутся после осенних праздников

время публикации: 20 октября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:33
Intel проводит массовые сокращения, увольнения в Израиле начнутся после осенних праздников
Yonatan Sindel/Flash90

После окончания осенних праздников израильское отделение компании Intel начнет массовые увольнения работников в рамках плана финансового оздоровления глобальной корпорации. В США более 2255 человек уже получили письма об увольнении.

В августе 2024 года Intel сообщила, что намерена сократить 15% своей рабочей силы 15000-17000 человек. Около половины из уволились из компании добровольно, получив вознаграждение в размере 19 месячных зарплат.

На израильских предприятиях компании, расположенных в Хайфе, Кирьят-Гате, Петах-Тикве и Иерусалиме занято около 11000 человек, сообщает "Глобс". Предполагается, что будет уволено несколько сотен израильтян.

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