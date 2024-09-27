Intel близок к получению 8,5 миллиардов долларов госфинансирования в США

Корпорация Intel и правительство США находятся на стадии продвинутых переговоров по предоставлению производителю чипов прямого финансирования в размере 8,5 миллиардов долларов еще до конца текущего года, сообщает Financial Times.

Речь идет о финансировании в рамках Закона о чипах, направленного на укрепление производства полупроводников в США для снижения зависимости страны от иностранных поставок.

Напомним, что ранее компания объявила о пакете оздоровительных мер, в рамках которого, среди прочего, остановлено строительство заводов в Германии и Польше.