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Экономика

Intel близок к получению 8,5 миллиардов долларов госфинансирования в США

время публикации: 27 сентября 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 09:09
Intel близок к получению 8,5 миллиардов долларов госфинансирования в США
Flash90/Moshe Shai

Корпорация Intel и правительство США находятся на стадии продвинутых переговоров по предоставлению производителю чипов прямого финансирования в размере 8,5 миллиардов долларов еще до конца текущего года, сообщает Financial Times.

Речь идет о финансировании в рамках Закона о чипах, направленного на укрепление производства полупроводников в США для снижения зависимости страны от иностранных поставок.

Напомним, что ранее компания объявила о пакете оздоровительных мер, в рамках которого, среди прочего, остановлено строительство заводов в Германии и Польше.

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