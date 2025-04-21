"Исраэйр" получил разрешение на обслуживание полетов в США

Израильская авиакомпания "Исраэйр" получила от министерства транспорта в Вашингтоне временное разрешение на обслуживание пассажирских авиарейсов между Израилем и США.

Разрешение выдано на два года, после чего компании предоставят возможность получить постоянное разрешение.

Ожидается, что до июня 2025 года авиакомпания выполнит требования Федерального управления авиации и Управления транспортной безопасности.

Обслуживать маршрут "Исраэйр" планирует с помощью самолетов Airbus A330, которые будут арендованы без экипажей.

Предварительно говорится о начале полетов весной 2026 года, в дни праздника Песах.

"Исраэйр" ранее уже обслуживала полеты в США, однако ушла с маршрута много лет назад из-за высокой конкуренции. На текущий момент между Израилем и США летают авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия", United Airlines и Delta.