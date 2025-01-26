Правительство выделило 15 млн шекелей на увеличение рейсов между Израилем и Северной Америкой

Правительство Израиля одобрило в воскресенье, 26 января, предложение министерств транспорта и финансов, совместно с председателем экономической комиссии Давидом Битаном, об участии государства в финансировании компенсационных выплат пассажирам в случае отмены рейсов в США и Канаду.

Помощь в выплате компенсаций будет предоставляться только авиакомпаниям, которые будут выполнять как минимум два дополнительных еженедельных рейса по этим направлениям.

На текущий момент единственной авиакомпанией, совершающей прямые трансатлантические рейсы из Израиля, является "Эль-Аль". Delta Airlines намерена возобновить полеты 2 апреля. Также с 8 февраля авиакомпания "Аркия" будет начнет работать на маршруте в Нью-Йорк.