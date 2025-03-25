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Экономика

25 апреля общественный транспорт подорожает, но не для всех

Транспорт
Тарифы
время публикации: 25 марта 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 21:40
25 апреля общественный транспорт подорожает, но не для всех
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство транспорта опубликовало для подачи возражений указ о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 25 апреля.

Стоимость одной поездки в автобусе подорожает на 33% с 6 до 8 шекелей. Стоимость одной поездки в поезде также подорожает на 2 шекеля.

Пропорционально будут повышены и тарифы на суточные и месячные проездные.

В то же время, возраст освобождения от платы за проезд снизится с 75 лет до 67 лет. Демобилизованные военнослужащие и закончившие альтернативную службу получат право бесплатного проезда в течение года после окончания службы.

Молодежь в возрасте 18-26 лет получит право на 33% скидки.

Экономика
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