25 апреля общественный транспорт подорожает, но не для всех

Министерство транспорта опубликовало для подачи возражений указ о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 25 апреля.

Стоимость одной поездки в автобусе подорожает на 33% с 6 до 8 шекелей. Стоимость одной поездки в поезде также подорожает на 2 шекеля.

Пропорционально будут повышены и тарифы на суточные и месячные проездные.

В то же время, возраст освобождения от платы за проезд снизится с 75 лет до 67 лет. Демобилизованные военнослужащие и закончившие альтернативную службу получат право бесплатного проезда в течение года после окончания службы.

Молодежь в возрасте 18-26 лет получит право на 33% скидки.