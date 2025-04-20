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Экономика

Кинотеатры "Рав Хен" и Planet вновь подняли цены на билеты

Цены
время публикации: 20 апреля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 18:37
Кинотеатры "Рав Хен" и Planet вновь подняли цены на билеты
Moshe Shai/FLASH90

Сети кинотеатров "Рав Хен" и Planet (в прошлом Yes Planet) второй раз за последние полгода повысили цены на билеты. Во время праздника Песах билеты подорожали с 44 шекелей до 45 шекелей при покупке в кассе, и через интернет – с 48,5 до 49,5 шекеля. Обе сети принадлежат компании "Театраот Исраэль".

В декабре 2024 года билеты в кинотеатры подорожали на 3,5% с 42,5 до 44 шекеля. Таким образом, за последние полгода билеты подорожали на 6%.

В сети Planet также подняты цены на билеты VIP, которые не затронуло декабрьское подорожание.

Администрация "Театраот Исраэль" сообщила новостной службе N12, что повышение цен связано со значительным ростом расходов, в том числе с повышением НДС, при этом отметив, что при этом была существенно расширена система скидок и льготных предложений.

Экономика
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