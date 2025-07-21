БАГАЦ просят обязать главный раввинат установить процедуру импорта кошерной птицы

Компания по импорту мяса "Балади" обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с иском против Главного раввината и его руководителей, включая главного раввина Давида Йосефа.

В иске компания, вложившая 21 миллион шекелей в соглашение с бразильским поставщиком, требует от раввината установить ясную и четкую процедуру для импорта кошерной птицы из-за рубежа.

Как сообщает "Калькалист", после заключения договора в Бразилии компания обратилась в главный раввинат и представила практические и немедленные решения для урегулирования вопроса кашрута, однако получила отказ, аргументированный отсутствием необходимости в импорте, поскольку местное производство удовлетворяет спрос.

Компания получила одно за другим три письма. В письме юридического отдела указывалось, что раввинат не может предоставить сертификат кашрута на импорт мяса птицы из-за рубежа из-за отсутствия соответствующей системы надзора, и что местный рынок в любом случае удовлетворяет потребности потребителей.

Затем было получено письмо генерального директора главного раввината, в котором говорилось, что главный раввинат готов обеспечить решение для импорта всех видов птицы через существующие профессиональные подразделения. Гендиректор также подчеркнул, что "главный раввинат занимается только вопросами кошерности продукта и не имеет права и не намерен учитывать коммерческие, экономические соображения или соображения, касающиеся защиты местного производства".

В третье письме от главы канцелярии главного раввина говорится, что "позиция генерального директора раввината не отражает позицию совета Главного раввината".