Управление авиации и минтранс пытаются не допустить отмены полетов иностранных компаний в Израиль

Министерство транспорта и Управление гражданской авиации предпринимают усилия для того, чтобы не допустить отмены полетов иностранных авиакомпаний в Израиль из-за возобновившихся ракетных обстрелов.

По информации сайта Passport News, глава Управления гражданской авиации Шмуэль Закай вместе с сотрудниками минтранса намерен провести консультационную встречу с заместителями гендиректоров компаний по оперативной деятельности.

Аналогичные усилия предпринимаются министром транспорта Мири Регев, которая ведет переговоры с высокопоставленными представителями авиационной отрасли США и Европы, а также руководством авиакомпаний.

Passport News цитирует источник в одной из авиакомпаний, который сказал после ночного обстрела территории Израиля из Йемена: "С самого утра я получаю звонки от представителей авиакомпании, с которой работаю. Я пытаюсь их успокоить, но понимаю: еще две-три ракеты – и компания приостановит полеты в Израиль".