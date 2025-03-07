Wizz Air рассматривает возможность создания базы в Израиле

Глава пресс-службы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Андруш Радо побывал на этой неделе в Израиле и рассказал о планах компании.

Согласно Радо, компания рассматривает возможность создания новых баз, в том числе – в Израиле, с целью открытия новых маршрутов на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.

Для этого компания добавляет в свой авиапарк дальнемагистральные самолеты Airbus A321XLR, позволяющие увеличить предельную протяженность маршрутов с 6000 км до 8700 км.