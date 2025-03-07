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Экономика

Wizz Air рассматривает возможность создания базы в Израиле

Wizz Air
время публикации: 07 марта 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 10:10
Wizz Air рассматривает возможность создания базы в Израиле
Moshe Shai/FLASH90

Глава пресс-службы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Андруш Радо побывал на этой неделе в Израиле и рассказал о планах компании.

Согласно Радо, компания рассматривает возможность создания новых баз, в том числе – в Израиле, с целью открытия новых маршрутов на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.

Для этого компания добавляет в свой авиапарк дальнемагистральные самолеты Airbus A321XLR, позволяющие увеличить предельную протяженность маршрутов с 6000 км до 8700 км.

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