Министр экономики Нир Баркат стал владельцем одного из самых дорогих автомобилей в Израиле

Министр экономики Нир Баркат заказал себе новый автомобиль категории ультра-люкс – Mercedes GLS Maybach 600, стоимость которого в Израиле начинается от 2 миллионов шекелей, сообщает "Калькалист".

Это делает Барката владельцем одного из самых дорогих автомобилей в Израиле.

Следует отметить, что Баркат не пользуется государственным автомобилем представительского класса, на который имеет право, предпочитая ездить на собственном автомобиле.

Баркат, сооснователь Check Point и инвестиционного фонда BRM., является самым богатым министром в правительстве Израиля. Издание отмечает, что ранее он несколько раз участвовал в ралли Париж-Дакар на внедорожнике Mitsubishi и владел в прошлом несколькими спортивными автомобилями.