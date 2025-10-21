Министр экономики Нир Баркат стал владельцем одного из самых дорогих автомобилей в Израиле
время публикации: 21 октября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 09:21
Министр экономики Нир Баркат заказал себе новый автомобиль категории ультра-люкс – Mercedes GLS Maybach 600, стоимость которого в Израиле начинается от 2 миллионов шекелей, сообщает "Калькалист".
Это делает Барката владельцем одного из самых дорогих автомобилей в Израиле.
Следует отметить, что Баркат не пользуется государственным автомобилем представительского класса, на который имеет право, предпочитая ездить на собственном автомобиле.
Баркат, сооснователь Check Point и инвестиционного фонда BRM., является самым богатым министром в правительстве Израиля. Издание отмечает, что ранее он несколько раз участвовал в ралли Париж-Дакар на внедорожнике Mitsubishi и владел в прошлом несколькими спортивными автомобилями.