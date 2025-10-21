"Глобс": 44 города попросили МВД повысить "арнону" сверх индексации

1 января 2026 года муниципальный налог ("арнона") вырастет на 1,6% в рамках автоматической индексации, однако, как сообщает "Глобс", 44 муниципалитета уже подали в МВД просьбу о дополнительном увеличении налога.

В частности мэрия Иерусалима просит разрешить дополнительное увеличение "арноны" в зоне Д, где расположены наиболее бедные кварталы столицы, утверждая, что условия, оправдывавшие выделение зоны Д из зоны В, уже не существуют, и что обе зоны получают одинаковые муниципальные услуги.

Мэрия Тель-Авива просит изменить тариф для района "Дельфинариума" с зоны 4 на зону 1, что приведет к удвоению стоимости налога для жителей района.

В Хайфе хотят перевести на более высокий тариф жителей районов Рамат а-Наси, Неот Перес, Гиват Замир, Ицхак Навон и Вардия.

Холон просит повысить тариф муниципального налога на 3,5% из-за проекта по строительству метро, а также перевести квартиры-"деленки" с жилищного тарифа на бизнес-тариф.

Ришон-ле-Цион также просит повысить муниципальный налог на 3,5%.

Напомним, что в 2024 и 2025 годах из-за "автопилота" муниципальный налог вырос почти на 10%, а многие города получили разрешение на повышение налога сверх "автопилота". В связи с этим министр внутренних дел Моше Арбель, до своей отставки, обязался отклонить все запросы на повышение налога сверх индексации на 2026 год, за исключением муниципалитетов, находящихся в процессе финансового оздоровления.