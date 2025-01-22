Утверждена выплата компенсаций пострадавшим 7 октября

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила договор между министерством финансов и Ведомством национального страхования о выплате компенсаций пострадавшим 7 октября 2023 года на общую сумму 1 миллиард шекелей.

Компенсация предназначена для тех, кто не стал прямой жертвой резни и не получил инвалидность в связи с этим, а для тех, кто находился в день резни в пострадавших населенных пунктах, для выживших участников фестиваля Nova, для семей погибших и похищенных.

Жители и гости кибуцев, наиболее сильно пострадавших от резни, получат 28720 шекелей компенсации и бюджет в размере до 30 тысяч шекелей на реабилитацию в обмен на предоставление квитанций. Для несовершеннолетних размер компенсации составит 5744 шекеля. В эту категорию входят следующие населенные пункты: Нир-Оз, Беэри, Кфар-Аза, Кисуфим, Холит, Нахаль-Оз, Нир-Ицхак, Нирим, Эйн а-Шлоша, Реим, Натив а-Асара, а также участники фестиваля Nova и двух других мероприятий, проходивших рядом,

Жители населенных пунктов второго круга получат 14360 шекелей компенсации (2872 шекеля на несовершеннолетнего) и бюджет на реабилитацию в размере 7300 шекелей.

В эту категорию попадают жители следующих населенных пунктов: Суфа, Керем-Шалом Мефальсим, Эрез, Мивтахим, Яхини, Алумим, Сдерот, При-Ган, Ятед, Офаким, а также люди, находившиеся в то утро вне населенных пунктов и фестивалей, такие как велосипедисты и рыбаки.

Жители населенных пунктов третьего круга получат 7180 шекелей компенсации или 5000 шекелей компенсации и бюджет на реабилитацию в размере 4800 шекелей, по своему усмотрению.

В эту категорию попадают жители следующих населенных пунктов: Зиким, Нир-Ам, Яд-Мордехай, Маген, Саад, Гевим, Эйн а-Бесор, Ибим, Кармия, Ор а-Нер, Кфар-Маймон, Шокда, Сдей Авраам, Ткума, Зимрат, Шува, Йеша, Йевуль, Декель, Авшалом, Охад, Бней-Нецарим, Брор-Хайль, Геварам, Дорот, Наве, Амиоз, Цохар, Сдэ Ницан, Шломит, Тальмей Йосеф, Мавкиим.

Члены семей погибших и похищенных старше 14 лет получат 14360 шекелей компенсации.

Лица, получившие инвалидность в связи с событиями 7 октября, не смогут получить означенную компенсацию (кроме членов семей погибших и похищенных). У лиц, которые получат инвалидность в связи с событиями 7 октября после получения компенсации, сумма компенсации будет вычтена из выплат по инвалидности.