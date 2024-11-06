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Израиль

Муниципальные инспекторы начали штрафовать за отсутствие номера на двухколесном электротранспорте

время публикации: 06 ноября 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 18:28
Муниципальные инспекторы начали штрафовать за отсутствие номера на двухколесном электротранспорте
Miriam Alster/FLASH90

В среду, 6 ноября, вступило в силу правило, позволяющее муниципальным инспекторам штрафовать владельцев электровелосипедов и электросамокатов за отсутствие лицензионного номера. На прошлой неделе соответствующее правило было одобрено Кнессетом.

Требование обязательного регистрационного номера на двухколесном электротранспорте вступило в силу еще 1 сентября, но до сих пор штрафовать за нарушение этого требования могли только сотрудники полиции. Теперь соответствующие полномочия получили и инспекторы муниципалитетов и местных советов.

В течение первого года размер штрафа будет составлять 100 шекелей, с 1 сентября 2025 года – 500 шекелей, а с 1 сентября 2026 года – 750 шекелей.

Зарегистрировать свой номер может любой житель Израиля в возрасте старше 16 лет, прошедший экзамен по теории вождения или специальный экзамен по вождению двухколесного транспорта. В отличие от номерных знаков для автомобилей и мотоциклов, в данном случае номерной знак будет закреплен не за транспортным средством, а за пользователем. При продаже транспортного средства номерной знак нужно будет снять с него и переустановить на новое купленное средство. Передавать номерной знак другому лицу запрещено.

Зарегистрироваться можно бесплатно на сайте министерства, после чего необходимо заказать у лицензированного производителя регистрационный номер и установить его на свой самокат или велосипед. Стоимость установки номера – 50-150 шекелей.

Электросамокаты на прокат будут иметь собственные номерные знаки.

Введение индивидуальных номерных знаков призвано обеспечить возможность страхования пользователей электровелосипедов и электросамокатов на случай аварии, а также облегчить преследование нарушителей правил ПДД.

Израиль
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