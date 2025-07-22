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Экономика

Тендер на систему взимания платы за въезд в Гуш-Дан снова отложен

Тель-Авив
Налоги
Транспорт
время публикации: 22 июля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 08:08

Тендерная комиссия министерства финансов объявила о переносе крайней даты подачи заявок на участие в тендере на создание и обслуживание системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан с 5 августа на 16 сентября 2025 года.

Следует отметить, что это не первая задержка в проведении тендера. В 2023 году он был отменен за несколько дней до заявленной даты, и открыт снова только два года спустя.

Напомним, что, если не будет дополнительных изменений, плата за въезд в Гуш-Дан должна взиматься с 2027 года (вместо изначального плана начать взимание с 2025 года).

Экономика
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