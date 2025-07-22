В Израиле разрешили использование функции автоматической парковки

Экономическая комиссия Кнессета утвердила по просьбе министерства транспорта поправку к правилам дорожного движения, разрешающую законное использование систем автоматической парковки в современных транспортных средствах, даже когда водитель находится вне автомобиля.

Автоматическая парковка (Remote Parking) - это современная система, позволяющая автомобилю самостоятельно припарковаться контролируемым образом на низкой скорости. Эти системы помогают при парковке в узких, сложных или переполненных местах и основаны на датчиках, камерах и искусственном интеллекте.

В автомобиле, оснащенном этой технологией, можно управлять процессом парковки с помощью приложения или умного пульта, даже когда водитель находится вне автомобиля.

Согласно поправке, автоматическую парковку можно активировать только если она установлена производителем транспортного средства, и если активация происходит вне автомобиля, водитель должен находиться в радиусе до 6 метров от машины, максимальная скорость ограничена 12 км/ч, и в автомобиле не должно быть других пассажиров во время работы системы.

Поправка утверждена в формате временного постановления сроком на три года.

Также была одобрена поправка к ПДД, позволяющая дистанционное управление системами транспортного средства, которые не используются для вождения, такими как климат-контроль.