"Ваш телефон взломан иранскими хакерами": полиция предупреждает об очередном мошенничестве

Пресс-служба правоохранительных органов предупреждает об очередной волне мошенничества: в последние часы многие израильтяне получили звонок якобы от информационной службы полиции ("мокед 110").

Пресс-служба полиции сообщает, что мошенники использовали различные поводы для звонка. В частности, они утверждали, что "иранские хакеры пытаются взломать мобильный телефон" собеседника. Во время разговора они просили продиктовать имя пользователя и код, полученный собеседником во время разговора, а также сообщить номер удостоверения личности ("теудат зеут").

Пресс-служба полиции передает, что речь идет о мошенниках, и просит не сотрудничать с ними, не давать никаких своих данных, не отвечать на получаемые от них текстовые сообщения.

Жалобу на мошеннические действия можно подать онлайн по адресу: https://www.gov.il/he/service/request-file-complaint-online-during-emergency.