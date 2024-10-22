Компании морских перевозок объявили о повышении цен на десятки процентов
время публикации: 22 октября 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 12:51
Израильская судоходная компания ZIM объявила, что с 1 ноября будет взимать дополнительно от 1000 до 1600 долларов за контейнер (в зависимости от размера контейнера), что представляет собой повышение цен на 30-35%.
Причина повышения цен – избыток спроса на услуги компании.
Практически одновременно о повышении цен в схожих пропорциях объявили и иностранные судоходные компании, обслуживающие израильские маршруты – MSC, One, Evergreen.
Напомним, что ранее о повышении цен на свои услуги в связи с избытком спроса объявила компания грузовых авиаперевозок Challenge Airlines Israel.