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Экономика

Компании морских перевозок объявили о повышении цен на десятки процентов

время публикации: 22 октября 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 12:51
Компании морских перевозок объявили о повышении цен на десятки процентов
Yaakov Naumi/Flash90

Израильская судоходная компания ZIM объявила, что с 1 ноября будет взимать дополнительно от 1000 до 1600 долларов за контейнер (в зависимости от размера контейнера), что представляет собой повышение цен на 30-35%.

Причина повышения цен – избыток спроса на услуги компании.

Практически одновременно о повышении цен в схожих пропорциях объявили и иностранные судоходные компании, обслуживающие израильские маршруты – MSC, One, Evergreen.

Напомним, что ранее о повышении цен на свои услуги в связи с избытком спроса объявила компания грузовых авиаперевозок Challenge Airlines Israel.

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