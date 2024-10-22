Компании морских перевозок объявили о повышении цен на десятки процентов

Израильская судоходная компания ZIM объявила, что с 1 ноября будет взимать дополнительно от 1000 до 1600 долларов за контейнер (в зависимости от размера контейнера), что представляет собой повышение цен на 30-35%.

Причина повышения цен – избыток спроса на услуги компании.

Практически одновременно о повышении цен в схожих пропорциях объявили и иностранные судоходные компании, обслуживающие израильские маршруты – MSC, One, Evergreen.

Напомним, что ранее о повышении цен на свои услуги в связи с избытком спроса объявила компания грузовых авиаперевозок Challenge Airlines Israel.