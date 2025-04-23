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Экономика

Управление рынка страхования признало стоимость страховок автомобилей неоправданно высокой

Цены
Страхование
время публикации: 23 апреля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 08:20
Управление рынка страхования признало стоимость страховок автомобилей неоправданно высокой
photo by Abir Sultan/Flash 90

Управление рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений провело проверку рынка страхования автомобилей, по результатам которой потребовало от страховых компаний снизить размер премий, взимаемых за страхование материального ущерба.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в управлении пришли к выводу, что 40-процентный рост цен на страховку автомобилей, имевший место за последние четыре года, является неоправданным даже на фоне роста количества угонов.

Согласно телеканалу, требование было направлено 9 из 14 действующих в Израиле страховых компаний.

Экономика
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