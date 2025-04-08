Регев в последний момент отменила уже согласованную реформу рынка автозапчастей

Министр транспорта Мири Регев во внутреннем циркуляре объявила, что не намерена утверждать последний этап реформы рынка автомобильных запчастей, который должен был вступить в силу в ближайшее время, сообщает "Калькалист".

В рамках реформы, согласованной ранее минтрансом с управлением рынка страхования, антимонопольным управлением и консультативным советом оценщиков автомобилей, страховые компании должны оплачивать ремонт автомобилей в соответствии с реальной стоимостью запчастей, а не с ценой по прейскуранту.

Категорически против реформы выступало объединение авторемонтных мастерских, утверждающее, что ее реализация убьет мастерские, у которых не будет соглашений со страховыми компаниями.