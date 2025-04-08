Регев в последний момент отменила уже согласованную реформу рынка автозапчастей
время публикации: 08 апреля 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 19:36
Министр транспорта Мири Регев во внутреннем циркуляре объявила, что не намерена утверждать последний этап реформы рынка автомобильных запчастей, который должен был вступить в силу в ближайшее время, сообщает "Калькалист".
В рамках реформы, согласованной ранее минтрансом с управлением рынка страхования, антимонопольным управлением и консультативным советом оценщиков автомобилей, страховые компании должны оплачивать ремонт автомобилей в соответствии с реальной стоимостью запчастей, а не с ценой по прейскуранту.
Категорически против реформы выступало объединение авторемонтных мастерских, утверждающее, что ее реализация убьет мастерские, у которых не будет соглашений со страховыми компаниями.
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