The Verge: OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на Х

По данным американского сайта The Verge, компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети, аналогичной сети Илона Маска X.

Проект находится на ранних стадиях разработки, он ориентирован на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей.

По информации издания, гендиректор OpenAI Сэм Альтман в частном порядке открыл доступ к прототипу сети сторонним организациям, чтобы они высказали свое мнение о проекте.

В материале говорится, что на данный момент неясно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT.