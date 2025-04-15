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Наука и Хайтек

The Verge: OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на Х

Технологии
время публикации: 15 апреля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 20:49
The Verge: OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на Х
AP Photo/Peter Morgan

По данным американского сайта The Verge, компания OpenAI работает над созданием собственной социальной сети, аналогичной сети Илона Маска X.

Проект находится на ранних стадиях разработки, он ориентирован на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей.

По информации издания, гендиректор OpenAI Сэм Альтман в частном порядке открыл доступ к прототипу сети сторонним организациям, чтобы они высказали свое мнение о проекте.

В материале говорится, что на данный момент неясно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT.

Наука и Хайтек
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