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Экономика

БАГАЦ начал рассмотрение иска против бесконтрольного финансирования ультрарелигиозных школ

Верховный суд/БАГАЦ
Харедим
время публикации: 23 декабря 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 16:49
БАГАЦ начал рассмотрение иска против бесконтрольного финансирования ультрарелигиозных школ
Chaim Goldberg/Flash90

В Высшем суде справедливости состоялось первое заседание по иску предпринимателя и общественного активиста Исраэля Кройзера против государства в связи с отсутствием контроля над финансированием сети ультраортодоксальных школ "а-Хинух а-Ацмаи" партии "Агудат Исраэль".

Бюджет сети составляет на текущий момент 2,1 миллиарда шекелей. В 273 школах сети учатся 120 тысяч школьников.

Судьи отметили, что, судя по представленным данным, иск против отсутствия контроля должен был быть подан еще пять лет назад, однако похвалили государство за работу по изменению ситуации, проделанную государством в последние месяцы.

Судья Йосеф Эльрон заявил, что БАГАЦ не примет просьбу государства об отклонении иска, и будет наблюдать за действиями государства в данном вопросе.

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