Гольдкнопф извинился за скандальные высказывания: "неверная интерпретация интересантов"

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф опубликовал официальные извинения за вызвавшее возмущение общественности высказывание о том, что его ведомство "нашло способ" передать для заселения ультраортодоксальным населением строительные проекты в Бейт-Шемеше, предназначенные для смешанного населения.

"Я хотел бы извиниться за то, как я выразился в своем выступлении в минувшую среду, – сказано в публикации на официальной странице министра в социальной сети Х. – Хочу внести ясность: министерство строительства действует в соответствии с законом, и вопреки тому, как интересанты пытались интерпретировать мои слова, не было сделано ничего в нарушение правил. Министерство строительства работает на благо всех слоев населения государства Израиль, и я очень аккуратно отношусь к тому, как я подаю информацию".

Напомним, на прошлой неделе, выступая на конференции по вопросам просвещения в Бейт-Шемеше министр строительства Ицхак Гольдкнопф рассказал присутствующим, что его ведомство передало для заселения ультраортодоксальным населением проекты в Бейт-Шемеше, предназначавшиеся для общего населения.

"Даже когда хотели построить проекты для общего населения, мы нашли способ для [его заселения] ультраортодоксальным населением. Это просто не то, о чем можно говорить. Но мы делаем все это, потому что любим Бейт-Шемеш и видим в нем город будущего", - заявил министр.

Как известно, в течение многих лет в Бейт-Шемеше происходит вытеснение светского и смешанного населения ультрарелигиозным. В 2024 году представитель "харедим" Шмуэль Гринберг победил на муниципальных выборах в Бейт-Шемеше представительницу религиозных сионистов Ализу Блох, занимавшую пост мэра на протяжении нескольких каденций.