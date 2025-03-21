Гольдкнопф: "Мы нашли способ передать "харедим" кварталы, предназначавшиеся для общего населения"

Выступая на конференции по вопросам просвещения в Бейт-Шемеше министр строительства Ицхак Гольдкнопф рассказал присутствующим, что его ведомство передало для заселения ультраортодоксальным населением проекты в Бейт-Шемеше, предназначавшиеся для общего населения.

"Даже когда хотели построить проекты для общего населения, мы нашли способ для [его заселения] ультраортодоксальным населением. Это просто не то, о чем можно говорить. Но мы делаем все это, потому что любим Бейт-Шемеш и видим в нем город будущего", - заявил министр.

Напомним, что в 2024 году представитель "харедим" Шмуэль Гринберг победил на муниципальных выборах в Бейт-Шемеше представительницу религиозных сионистов Ализу Блох, занимавшую пост мэра на протяжении нескольких каденций.