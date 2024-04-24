Google сообщил о дополнительных увольнениях после антиизраильского протеста

Корпорация Google сообщила о завершении расследования антиизраильских акций в ее штаб-квартирах в Нью-Йорке, Сиэтле и Калифорнии, отметив, что имели место дополнительные увольнения, однако не указала точную цифру.

Организация No Tech for Apartheid, стоявшая за акцией протеста, утверждает, что общее количество уволенных работников составило 50 человек.

Уволенные требовали от корпорации разорвать контракт с Израилем на строительство облачных ферм, известный как проект Nimbus. Среди прочего, они в течение нескольких часов блокировали офис директора "облачного" департамента Google.